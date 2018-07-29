AKP'li belediye yapılan yolun parasını istedi

AKP'li Armutlu Belediyesi, yaptığı yolun parasını vatandaşlardan istedi.

Yerel seçimlere aylar kala, Yalova'nın AKP'li Armutlu Belediyesi, yaptığı yolun parasını vatandaşlardan istedi.

Odatv'nin haberine göre belediyeden yapılan duyuruda, yolun maliyetine yer verildi ve vatandaşların taksit olarak ödeyebileceği belirtildi.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Armutlu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemiz tarafından yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarının maliyeti 7.807.680.50 TL olup; Belediye Meclisimizin 01.06.2018 tarihli 75 sayılı kararı ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86. maddesi uyarınca bağımsız bölüm başına 267.00 TL Yol Harcama Katılma Payı alınacaktır.

Ödemeler 4 eşit taksitte yapılacak olup, ödeme tarihleri Nisan - Ekim 2019 ve Nisan - Ekim 2020 tarihleridir.

Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılan peşin ödemelerden 200.25 TL alınacaktır."