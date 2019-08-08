AKP'li belediye yandaş sendikayı bile isyan ettirdi

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Hak-İş üyesi belediye işçileri, maaş indirimi nedeniyle karşı karşıya geldi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikası maaş indirimi girişimine isyan etti.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile belediye işçileri maaş indirimi girişimi nedeniyle karşı karşıya geldi. AKP’li Başkan Gürkan, maaşları düşürmekte ısrar edince, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikası tepki gösterdi.

TEK TARAFLI İNDİRİM KANUNA AYKIRI

Hak-İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz ile Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderdiği 3 sayfalık yazıda, işçilerin ücretinde tek taraflı indirim yapılmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı.

İŞÇİLERİN KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİM YAPAMAZ

Hak-İş, AKP'li belediyeye, "İşveren tek taraflı bir işlemle işçilerin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapamaz. İşveren tarafından tek taraflı bir işlemle çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması durumunda yapılan işlem işçiyi bağlamaz" sözleriyle yüklendi.

İşte AKP’li Başkan Selahattin Gürkan’a, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikasına bağlı Hizmet-İş'in gönderdiği o yazı: