AKP'li belediye 'şehit gelebilir' diye şehitlik yaptı: Rakiplerimiz abartıyor...

Gümüşhane’nin Köse İlçesi’nin AKP’li belediyesi, 'Şehit gelme' ihtimali üzerine 200 bin lira harcayarak şehitlik yaptı. Belediye Başkanı, 'İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye burayı yaptık' dedi.

Gümüşhane'nin Köse İlçesi'nde AKP'li belediyesi ilginç bir icraata imza attı. Belediye, “Belki şehit gelir” diyerek 200 bin lira harcandı ve 5 dönümlük arazi üzerinde 12 kişilik "Şehitlik" yaptırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AKP'li Belediye Başkanı Şerif Aygün, konuya ilişkin, “Şehit gelebilir, onun için yaptık. Toplam 12 kişilik şehitliğimiz var. İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye burayı yaptık” açıklamasında bulundu.

“Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız" diyen Aygün, "Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı" ifadelerini kullandı.