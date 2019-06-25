AKP'li belediye saat kulesini yıktı: 'Milli değerlerimizle örtüşmüyor'

AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, CHP'li eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde yapılan saat kulesinin Anıtlar Kurulu kararıyla yıkıldığını açıkladı. Şenlikoğlu'nun açıklamasında 'görüntüsü nedeniyle tarihimiz ve milli değerlerimizle asla örtüşmeyen kule' ifadesi yer aldı.

Giresun'un AKP'li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anıtlar Kurulu'nun CHP'li eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen saat kulesini yıkma kararını uyguladıklarını açıkladı.

Giresun Belediyesi'nin internet sitesinde bulunan açıklamada "Görüntüsü nedeniyle tarihimiz ve milli değerlerimizle asla örtüşmeyen Keşap Durağı mevkiinde bulunan çan kulesi hakkında yıkım kararı uygulandı" denildi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin yıkılması için, gerek seçim öncesi gerek göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok ciddi manada tepkiler aldık. Bu konuda hemşehrilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz. Çan kulesinin yıkımıyla yerine ilimize ve Giresunlumuza yakışır düzenleme ve çalışmayı en kısa zamanda yapacağız" dedi.