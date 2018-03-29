AKP'li belediye polen yayıyor diye ağaçları kesti!

Bursa'nın İznik ilçesinde, 40-50 yıllık 6 ağaç, 'polen yaydığı' gerekçesiyle AKP'li İznik Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

İznik Gölü sahilinde 40-50 yıllık 6 ağaç 'polen yaydığı' gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kesildi. İş makineleriyle devrilen ağaçlar, hızarla parçalandı.

DHA'da yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP İznik İlçe Başkanı Asiye Çalışkan, "Geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde ağaçlar kesilmişti. Tepkiler üzerine belediye artık ağaçların kesilmeyeceğini açıklamıştı. Malesef bugün yine bu kesim devam ediyor. Bu böyle gitmez. Önümüz yaz, planlı projeli ne yapılacaksa yapılsın. Polen nedeniyle ağaç kesilmez. Ciddi anlamda yapılacak işler var bu sahilde. Ağacı gelip ta orta yerinden kesip bırakıyorlar. Yetkililer bu konu da duyarlı olsunlar. Bizler artık bu tür şeylerle karşı karşıya kalmak istemiyoruz" dedi.