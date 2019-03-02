AKP'li belediye, meydan ihalesini en pahalı fiyatı teklif edene verdi!

AKP'li Sakarya Belediyesi'nin, meydan projesi için en pahalı teklifi sunan şirkete ihaleyi verdiği ortaya çıktı.

Sakarya Belediyesi'nin meydan yenilemesi için açtığı ihalede en yüksek miktarı teklif eden firmayı seçtiği belirtildi. İhaleye giren üç firma, 5 milyon lira ile 11.5 milyon lira arasında değişen teklifler sunduğu, belediyenin ise yüksek fiyat veren firmayla sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, birinci etap için üç firma ihaleye girdi ve 5 ilâ 11.5 milyon lira arasında değişen teklifler verildi. Belediye, 11.5 milyon lira ile en yüksek teklifi veren firmayı tercih etti. Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği ihalede sadece meydanın ilk etabının inşaatı ve meydan düzenleme işi için 11 milyon 550 bin liralık teklif veren firma ile sözleşme imzalandı.

İyi Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kolip, kentteki Demokrasi Meydanı yenileme işi için yüksek miktarda para harcanmasını eleştirdi ve “İhale neden 11.5 milyon liralık teklifi öneren firmaya verildi. Meydanın yenilenme işine 11.5 milyon lira harcanması büyük bir israftır” dedi.

Cihan Kolip sözlerini şöyle sürdürdü: “İhaleye 3 firmanın teklif vermesine rağmen, hangi firmanın kazandığı açıklanmadı. Ama meydana asılan tabeladan anlaşılıyor ki, ihale 11.5 milyon ile en yüksek teklif veren firmaya verilmiş. Neden 25 yıldır belediye başkanlarının en büyük icraatı, Kent Meydanı'nı yenileme oluyor? Çöpe giden paralarla, yeni bir Sakarya kurulurdu.''

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu de meydan projesini, “Meydanın zemin, aydınlatma, sosyal alan, kafe gibi eksikleri olduğu tespit edildi. Uzun süre üzerinde çalışarak ortaya yeni bir proje çıkardık” sözleriyle duyurdu.