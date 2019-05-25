AKP'li belediye 'iftar sofrasına' 1 milyon, mehter takımına 163 bin TL ödedi!

İzmit Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerinde el değiştirmesinin ardından AKP döneminde yapılan harcamaların belgeleri ortaya çıkmaya başladı. Buna göre geçtiğimiz yıl iftar sofrası için tam 1 milyon lira harcayan AKP'li belediye, mehter takımına ise 163 bin TL ödemiş.

Kocaeli’nin İzmit İlçesi'nde 31 Mart seçimlerini CHP’li vekil Fatma Kaplan Hürriyet kazanmış, belediye 15 sene sonra el değiştirmişti.

Seçimin ardından gerçekleştirilen encümen toplantısında konuşan Hürriyet, önceki başkan AKP’li Nevzat Doğan döneminde yapılan harcamaların bir bölümünü açıkladı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Hürriyet konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl sokak iftarlarına 1 milyon lira harcanmış. Yıl boyunca mehteran takımına da 163 bin lira verilmiş” dedi.

Hürriyet, "Bizim de her akşam bir mahallede Ramazan etkinliğimiz var. Bu yıl bu etkinlikleri 230 bin liraya mal ettik. Geçen sene ise bu etkinlikler için 400 bin lira harcanmış" diye konuştu.