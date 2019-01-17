AKP'li belediye borcuna karşılık cami sattı

AKP'li Üsküdar Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Çengelköy’deki Güzeltepe Birlik Camisi’ni vergi borcuna mahsuben 29 milyon 732 bin 950 TL bedel üzerinden Maliye Hazinesi’ne devretme kararı aldı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi, vergi borcuna karşılık 29 milyon 732 bin 950 TL bedel üzerinden Güzeltepe Birlik Camisi’ni devretme kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Meclis gündemine gelen teklifte Üsküdar Çengelköy'deki 4 bin 574.30 metrekare alanlı Güzeltepe Birlik Camii'nin ilçe belediyesinin ve sermayesi belediyeye ait Üsküdar Kent Hizmetleri A.Ş'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devrinin düşünüldüğü belirtildi.

Teklifte, caminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edileceği, değerinin de toplam 29 milyon 732 bin 950 lira olduğu ifade edildi.

Teklif CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyuna karşın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Karara tepki gösteren CHP'li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, "Üsküdar'da cami satmaya devam ediyorlar. Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık bir camiyi daha satarak geçmişten gelen geleneğini sürdürdü" diye konuştu.