AKP’li belediye borcuna karşılık 8 camiyi Maliye Bakanlığı'na devrediyor

AKP'li Dursunbey Belediyesi, ilçedeki 8 camiyi, 22 milyon TL'lik vergi borcu karşılığında Maliye Bakanlığı'na devrediyor.

Balıkesir'deki AKP'li Dursunbey Belediyesi, Ağustos ayında aldığı meclis kararıyla, ilçenin 22 milyon TL'yi aşan vergi borucunu ödemek için 8 camiyi satışa çıkarıyor. Karara göre, 8 cami Maliye Bakanlığı'na olan borç karşılığında devredilecek.

Belediye Meclisi'nin Ağustos ayında yapılan toplantısında alınan kararda devir işlemleri görüşülürken, “Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait ilçe merkezinde, imar planı içinde dini tesis alanında, imar planı dışında merkez mahalle sınırları içerisinde ve kırsal mahallelerde, köy ve mezraların kadastrosunda cami kapsamında kalan taşınmazların, Maliye Bakanlığı'na vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması planlanmaktadır” denildi.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, camilerin tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığı'na devrinin, Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Vergi borcu nedeniyle satışı planlanan camilerin ada ve parsel bilgileri şöyle:

Üç Eylül Mahallesi 306 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel

Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel

Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsel

Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel

Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel

Çınar Mahallesi 156 ada 8 parsel