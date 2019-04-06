AKP'li belediye başkanının ilk icraatı Atatürk portresini kaldırmak oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde belediye başkanlığını kazanan AKP'li Mustafa Toksöz ilk icraatıyla tepkileri üzerine çekti. Görevi devralır almaz Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yerine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu. Toksöz tepkiler üzerine U dönüşü yaparak Atatürk portresini tekrar yerine astı.

Muğla’nın Yatağan ilçesi 48 yıl sonra el değiştirdi. 48 yıldır CHP’nin yönettiği ilçede 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı’nın adayı AKP eski ilçe başkanı Mustafa Toksöz, oyların yüzde 51,9’unu alarak kazandı.

Cumhur ittifakı adayı Mustafa Toksöz seçmenin 31 bin 689 geçerli oyun yüzde 51,9'u olan 16 bin 450'sini aldı. Rakibi Halil Arslan ise yüzde 41,02 ile 12 bin 998 oyda kaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'li Toksöz’ün ilk icraatı makam odasında bulunan ve bir önceki başkan döneminden kalan Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini indirerek yerine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın portresini asmak oldu.

Toksöz’ün bu hareketinin duyulmasının ardından tepkiler geldi. U dönüşü yapan Toksöz, duvardan indirdiği portreyi tekrar yerine astı.