AKP'li Belediye Başkanı'nın ilk icraatı 400 işçiyi işten çıkarmak oldu!

AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilk icraatı, 400 işçiyi işten çıkarmak oldu.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilk icraatı, işçilerin işine son vermek oldu.

Balıkesir Postam gazetesinin haberine göre işten çıkarılanların çoğu İŞKUR vasıtasıyla işe alınan işçiler. Üstelik işçilere işten çıkarıldıkları cep telefonlarına gelen mesajla haber verildi.

İşlerine son verilen ve haksızlığa uğradıklarını belirten işçiler soluğu Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan’ın yanında aldı. Durumu gazetelere bildireceklerini söyleyen işçilere Genel Sekreterin verdiği cevap ise, “İstediğiniz yere verin, gazetelerde çıkınca sonucun değişeceğini mi sanıyorsunuz” oldu.