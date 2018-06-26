AKP'li belediye başkanından skandal paylaşım

Ordu ilinin AKP'ye bağlı Korgan Belediyesi Başkanı Tuncay Kiraz, yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir skandala imza atarak, Erdoğan'a atılan oy oranlarına göre mahalleler arasında "hizmet" sıralaması yaptı. Sıralamada, Erdoğan'a en az oy veren bir Alevi mahallesi listenin sonunda yer aldı.

Ordu'da AKP'li Korgan Belediyesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a çıkan oy oranlarına göre mahalleler arasında "hizmet" sıralaması yaptı.

Birgün'den Uğur Koç'un haberine göre AKP’li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, hazırladığı listeyi Facebook hesabından “Değerli hemşerilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır. Bilginize” notuyla paylaştı. Buna göre yol yapımına, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’a en çok oy veren mahalleden başlanacak ve düşük oy veren mahallelere göre devam edilecek.

Skandal listede Erdoğan'a en az oy çıkan Çiftlik Mahallesi'nin bir Alevi mahallesi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı'nın bu paylaşımı üzerine, sosyal medyada AKP'nin ayrımcı tutumuna yurttaşlar tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: