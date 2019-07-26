AKP'li belediye başkanından kardeşine özel sözleşme: Asgari ücretin yüzde 160 fazlası...

Adıyaman Kahta'da 31 Mart seçimlerini kaybeden AKP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın, kardeşini işçi temsilcisi sıfatıyla asgari ücretin yüzde 160 fazlasıyla işe aldığı ortaya çıktı.

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi’nde 31 Mart seçimlerini kaybeden AKP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın, kardeşini torpille işe aldığı ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 160 FAZLASI

Toprak'ın, en küçük kardeşi Hamit Toprak’ı “işçi temsilcisi” olarak işe aldığı, sözleşmede, kardeş Toprak’a, “Asgari ücretin yüzde 160 fazlası ile” maaş ödemesinin hükme bağlandığı öğrenildi.

Durumu tespit eden Saadet Partili yeni Başkan Yusuf Turanlı, “Asgari ücrete razı ol çalışmaya devam et” dedi. Toprak ise teklifi kabul etmedi ve görevden ayrıldı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, eski Başkan Abdurrahman Toprak, “Belediyeden aldığı parayı sporculara dağıttı” diye konuştu.

Belediye avukatı Abdülkadir Bozkurt, “Hukuki alt yapısı olmaksızın açılan kadroya asgari ücretin yüzde 160 fazlası taahhüt edilerek Hamit Toprak getirilmiş” dedi.