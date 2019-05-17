AKP'li belediye başkanından çocuğu istismara uğrayan babaya: Dallandırıp budaklandırmayın

İstismara uğrayan çocuğun babası, AKP'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisine 'Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım' dediğini söyledi.

İzmir’in Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, okulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan B.K. tarafından istismara uğradı. B.K. serbest bırakılırken, çocuğun babası, AKP Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini arayıp, “Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etti.

Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre, çocuğun babası H.İ.K, olaya ilişkin şunları anlattı: “Pazartesi ve cuma günleri okulda kursa kalıyor çocuğum. Kurstan çıktığında güvenlikçi, ben de sizin o tarafa gidiyorum seni de bırakayım, diyor. Ama benim eve iki kilometre kala başka tarafa dönerek sapıyor ve arabanın kapılarını kilitliyor. Biz de o sırada, çocukta telefon yok, sağa solu araştırıyoruz. Çocuğumuzu arıyoruz, sonra karakoldan aradılar bizi. Karakola gittik ki jandarma suçüstü yakalamış. Sadece eve bırakacaksa o zaman neden yola sapıyor, çocuk ‘Burası değil, yanlış yol ben ineyim’ dediğinde neden kapıları kilitliyor. Çocuğun telefonu yok, bu yüzden ‘Çocuk ailesine haber verdi’ ifadesi gerçek değil. Ben sonuna kadar davacıyım. Adam görevden alınmış ama serbest ve Kiraz’da. Çocuk ağlama krizindeydi karakolda. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Okula gidemiyor, ‘Arkadaşlarım bana ben suçluymuşum gibi bakıyor’ diyor. Bütün gün odasından çıkmıyor. Yemiyor, içmiyor, psikolojisi bozuldu. Ne olacak şimdi?”

'BELEDİYE BAŞKANI DALLANIP BUDAKLANMASIN DEDİ'

Baba H.İ.K, davacı olduktan sonra, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini aradığını ve “Bu işi fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia ederek şunları söyledi: “Biz olayın telaşından anlayamadık ilk başta, sandık ki bizim yanımızda. Sonrasında anladık mevzunun üzerini örtmeye çalıştığını. Güvenliğin annesi AKP İlçe Kadın Kollarındaymış, babası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şoförlük yapıyormuş. Saliha Hanım bizi susturup onları savunuyor. Biz de sahipsiz kalıyoruz böyle ortada, kimsemiz yok gibi... Baskı amaçlı bu. İlk gün telaşımdan anlamadım Saliha Hanımı. Sonra düşündüğümde öbür tarafı savunduğu için bizi bastırmaya çalıştığını anladım. Yani ben bir vatandaşım, asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Benim çocuğumun psikolojisi bozulmuş. Bütün ailemizin psikolojisi bozuldu. Bu işin sonuna kadar uğraşacağım.”

Davasında ısrarcı olacağını, olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ifade eden baba, “Sesimi çıkarmazsam benim daha başıma ne işler açılır bilmem. Başkalarının da böyle mağdur olmasını istemem. Sonuna kadar sesimi duyurmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum” çağrısında bulundu.

Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar ise iddiaları reddetti. Özçınar, “Ben babayı ilk gün aradım zaten, geçmiş olsun dileklerimi iletmek için de arattım. Davadan vazgeçin gibi konuşmalar geçmedi. Çocuğun (İstismar sanığını kastediyor) annesi personelimizdir. Kız çocuğunun babası da orman işçisi olarak istihdam ettiğimiz biridir. Tek uyarım kızına şiddet göstermemesi ya da kızının üzerine gidilmemesiydi. Karşı tarafı savunmadım, kabul etmiyorum” dedi.