AKP'li belediye başkanın oğlu: ODTÜ'yü kapatalım, hayvanat bahçesi yapalım

ODTÜ'deki mezuniyet törenindeki pankartlara tepki gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu ODTÜ’yü hayvanat bahçesi yapmayı önerdi. Karaosmanoğlu, kampüsteki kimi hoca ve öğrencileri ise kafeste sergileyerek kendilerine muz, fındık, fıstık atıp eğlenebileceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu, AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu , Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankartlara tepki göstererek, 3 öğrencinin gözaltına alınmasına neden olan pankartı taşıyan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı üzerine ODTÜ’yü "hayvanat bahçesi yapma" önerisinin bulunduğu bir not düştü. Karaosmanoğlu’nun twitinde şu ifadeler yer aldı: "ODTÜ’yü kapatıp ‘Hayvanat Bahçesi’ yapalım. İçerideki insan evladı gürûhu başka okullara nakledip bazı talebe ve hocaları sergilemek üzere kampüste tutalım. Kafeslerine muz, fındık, fıstık atar eğleniriz. METU ZOO İsim de havalı olur vallahi!”