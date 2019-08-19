AKP'li Belediye başkanı seçim vaadini yapamayınca bakanlığa devretti

Kocaeli Belediye Başkanı AKP'li Tahir Büyükakın, belediyenin batık bir durumda olduğunu itiraf ederek seçim vaadi olarak sunduğu projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretti.

31 Mart seçimleri için Gebze – Darıca metrosunu tamamlayacağı vaadinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Tahir Büyükakın, belediyenin batık bir durumda olduğunu itiraf ederek projenin mali yükünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretti.

PROJELERİ ANKARA'YA DEVRETMEK İSTİYOR

İYİP Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Büyükakın’ın seçimlerde Kocaeli için verdiği yeni raylı sistem ve metro hatları sözleri dururken temeli 2018’de atılan Gebze –Darıca metrosunun inşaatını bile tamamlayamadığını ve diğer şehirlere kıyasla daha pahalıya gelen metro inşaatının mali olarak zaten belediye tarafından tamamlanmasının hayal olduğunu belirtti.

Türkkan, Büyükakın’ın belediye adına Kocaeli’ye karşı yerine getiremediği sözleri ve yapımını beceremediği projeleri iktidarın gücünü kullanarak Ankara’ya devretmek istediğini söyledi.