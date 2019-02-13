AKP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

AKP'nin 31 Mart seçimlerinde aday göstermediği Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçime gireceğini belirtirken partisinden istifa etti.

Yozgat'ta AKP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçime gireceğini açıkladı.

"Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır" diyen Arslan, "Yozgatlı hemşerilerimin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.