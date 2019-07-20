AKP'li belediye başkanı koruması ve eşini müdür yaptı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eşini ve korumasını müdür olarak atadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olan eski bakanlardan AKP'li Mustafa Demir, koruması Fatih Karaçor'ı daire başkanı, eşi Melike Aktel Karaçor'u da basın danışmanı yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Demir, eski dönem belediye kadrolarının birçoğunu görevden aldı ya da görevini değiştirdi.

Belediyeye dava açacaklarını dile getiren Belediye İş Sendikası Samsun Şubesi İlyas Yiğit, Demir'in 31 Mart seçimi öncesi “Haktan, hukuktan ayrılmayacağız, iltimastan uzak duracağız. Hedefimiz hizmetleriyle Türkiye’de örnek bir Büyükşehir olmak” sözlerini hatırlattı. Yiğit, “Garibanın işçinin ekmeği ile oynamayacağız, işçilerimiz rahat olsun diyenler gariban işçilerin ekmeğiyle oynamaya başladılar” açıklamasında bulundu.