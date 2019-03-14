'AKP'li belediye başkanı kendisiyle tartışan kaymakamı sürdürdü'

AKP'li Alpu Belediyesi Başkanı Rafet Demirtaş ile tartışan Alpu Kaymakamı Ömer Özbay’ın bir gün içinde Eskişehir’den Niğde’ye sürüldüğü öne sürüldü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP'li Alpu Belediyesi Başkanı Rafet Demirtaş ile tartışan Alpu Kaymakamı Ömer Özbay’ın bir gün içinde Eskişehir’den Niğde’ye sürüldüğünü iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Çakırözer, iddiasıyla ilgili şunları sordu:

“Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ile Alpu Kaymakamı arasında 4 bin TL’lik bir elektrik faturasının Sosyal Yardımlaşma Vakfı bütçesinden karşılanması için tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında Demirtaş’ın Özbay’a ‘Seni sürdüreceğim’ tehdidinde bulunduğu doğru mudur?

Alpu Kaymakamlığı görevinden alınıp, Altunhisar Kaymakamlığı’nda görevlendirilmesinin gerekçesi Belediye Başkanı Demirtaş ile arasında yaşanan tartışma mıdır?”