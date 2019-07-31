AKP'li Belediye Başkanı işe aldığı yeğenine 3 maaş birden veriyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni olan İbrahim Sekmen, belediye bünyesinde aldığı üç ayrı görev nedeniyle üç ayrı maaş birden alıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni olan İbrahim Sekmen, belediyenin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Belediyenin iştiraki olan Palandöken Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan İbrahim Sekmen, aynı zamanda bu şirketin Genel Müdürü.

Birgün'den Uğur Koç'un haberine göre, İbrahim Sekmen, üç ayrı görev için de belediyeden maaş alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin de belediyeden üç maaş birden alan isimlerden. Şahin, Özel Kalem Müdürü olmanın dışında aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda bulunuyor. Belediyenin iştiraki olan ÇETAŞ’ın yönetim kurulu başkanı da yine Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ndeki torpilli kadrolar bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kardeşinin kayın biraderi Mehmet Bektaş da belediyede Protokol Müdürü olarak yüksek mevkide görev yapıyor.