AKP'li Belediye Başkanı, ilçedeki Atatürk Bilgi Evi'ni kapattı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde göreve gelen AKP’li Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçedeki Atatürk Bilgi Evi'ni kapattı. Atatürk Bilgi Evi’nde görevli sözleşmeli personelin işine son verildi.

Kırşehir’in Kaman Belediyesi’nin ilkokul öğrencilerine tamamlayıcı dersler ile birlikte çeşitli sosyal aktivite imkanları sunulan ”Atatürk Bilgi evi” yeni AKP’li yönetim tarafından kapatıldı.

Şehrin yerel yayın organı Kırşehir Haber Türk’te yer alan habere göre Kaman Belediyesi’nin AKP’li başkanı Necati Çolak’ın imzası ile alınan ilgili kararda, “Belediyemize ait Atatürk Bilgi Evinin 18.04.2019 tarih ve 69 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmasına karar verildiği” belirtilirken herhangi bir gerekçe sunulmadı.

Atatürk Bilgi Evi'nde görevli olan sözleşmeli personelin ise “Hizmetlerine gerek kalmadığı” gerekçe gösterilerek işlerine son verildi.

ANDIMIZ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kaman’da bulunan “Atatürk Bilgi Evi” öğrencileri daha önce "Andımız" ile de gündeme gelmişti. Belediye hoparlöründen tüm ilçeye yayın yapılan Atatürk Bilgi Evi'nde derslere "Andımız" okunarak başlanıyordu.