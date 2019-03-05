AKP'li belediye başkan adayı parti yöneticisini dövdürdü, 'kendi isteğiyle darp edildi' dedi

AKP Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ın yeğenlerinin, partinin Ceylanpınar Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak'ı darp ettiği ileri sürüldü.
Şanlıurfa Olay'da yer alan habere göre, Aksak'ın 4 yeğeni tarafından darp edilen Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak, hastaneye kaldırıldı. Hastanede darp raporu alan Dadak'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Hastane çıkışı açıklamada bulunan Dakak, kendisine atılan yumrukların AKP'ye de atıldığını ifade etti. Dakak, “Olay Ak Parti milletvekilimiz Halil Özşavlı parti seçim büromuza geldiği zaman oldu. Ben yukarı çıkıp vekilimiz ile görüşmek istedim. Ben yukarı çıkmak istediğim zaman Abdullah Aksak’ın yeğenleri merdivende duruyorlardı. Bana sonra yukarı çıkamazsın dediler. Sözlü hakaretlerde bulunup iki yeğeni beni darp ettiler. 7 yıldır Ak Parti’de görev yapıyorum, aktif olarak görev yapıyorum. Gecemi gündüzümü bir etmişim kendimi partime ve davama adamışım. Etnik kimliğim Arap olduğumdan dolayı yeni aday Abdullah Aksak beni hiçbir zaman kabul etmedi. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti için gece gündüz çalıştım. Arap olduğum için beni aralarına almadılar. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. Türk adaletine güveniyorum. O yumruklar sadece bana değil Ak Parti’ye de atıldı. Recep Tayyip Erdoğan’a da atıldı” dedi.
Bu arada AKP Ceylanpınar ilçe Belediye Başkanı adayı Abdullah Aksak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, saldırı olayını yalanladı. Aksak, Dakak'ın provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiğini iddia etti:
03 Mart 2019 Pazar günü ilçenin Gazi Caddesi’nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’mizde Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın ilçeyi ziyareti esnasında binada AK Parti ailesi içinde yaşanan tatsız bir olaydan dolayı, tartışan gençlerin bir yemek organizasyonu ile AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak ve AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek’in girişimleri sonucu barıştırıldıkları bilinmektedir. Darp veya yara izi olmayan yemekli program fotoğraflarla belgelenmiştir. Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın Abdulhadi Dakak’ı huzuruna çağırdığında ‘Sözlü bir tartışma, kendi aramızda çözdük’ bilgisini de vermiştir.
İddialara göre; AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak’ın olaydan bir gün sonra kirli ellerin devreye girmesi ile beraber provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiği ortaya çıkmıştır. Olaydan bir gün sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde 04 Mart 2019 (Bugün) tarihli rapor alındıktan sonra kirli eller ve provakatörler ile beraber ilçede etnik köken üzerinden oy devşirmeye ve nemalanmaya çalışanlar yine yanıldıklarını anlayacaklar.