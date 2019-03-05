AKP'li belediye başkan adayı parti yöneticisini dövdürdü, 'kendi isteğiyle darp edildi' dedi

AKP'nin Urfa Ceylanpınar'da düzenlediği seçim çalışması sırasında ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ın yeğenleri, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülhadi Dakak'ı darp etti. Dakak olayın ardından şikayetçi olduğunu, Arap olduğu için saldırıya uğradığını açıklarken, Aksak ise, 'kendi isteğiyle darp edildi' dedi.

AKP Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ın yeğenlerinin, partinin Ceylanpınar Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak'ı darp ettiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa Olay'da yer alan habere göre, Aksak'ın 4 yeğeni tarafından darp edilen Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak, hastaneye kaldırıldı. Hastanede darp raporu alan Dadak'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hastane çıkışı açıklamada bulunan Dakak, kendisine atılan yumrukların AKP'ye de atıldığını ifade etti. Dakak, “Olay Ak Parti milletvekilimiz Halil Özşavlı parti seçim büromuza geldiği zaman oldu. Ben yukarı çıkıp vekilimiz ile görüşmek istedim. Ben yukarı çıkmak istediğim zaman Abdullah Aksak’ın yeğenleri merdivende duruyorlardı. Bana sonra yukarı çıkamazsın dediler. Sözlü hakaretlerde bulunup iki yeğeni beni darp ettiler. 7 yıldır Ak Parti’de görev yapıyorum, aktif olarak görev yapıyorum. Gecemi gündüzümü bir etmişim kendimi partime ve davama adamışım. Etnik kimliğim Arap olduğumdan dolayı yeni aday Abdullah Aksak beni hiçbir zaman kabul etmedi. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti için gece gündüz çalıştım. Arap olduğum için beni aralarına almadılar. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. Türk adaletine güveniyorum. O yumruklar sadece bana değil Ak Parti’ye de atıldı. Recep Tayyip Erdoğan’a da atıldı” dedi.

Bu arada AKP Ceylanpınar ilçe Belediye Başkanı adayı Abdullah Aksak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, saldırı olayını yalanladı. Aksak, Dakak'ın provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiğini iddia etti: