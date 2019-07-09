AKP'li başkanlar İmamoğlu ile toplantıya katılmadı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıya AKP’li belediye başkanlarından bazıları olumlu yanıt vermesine karşın katılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün akşam ilçe belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıya AKP belediye başkanları katılmadı.

İmamoğlu’nun basın biriminden yapılan açıklamada, toplantı davetine aralarında Cumhur İttifakı'na mensup belediyelerin de bulunduğu birçok belediye başkanının olumlu yanıt verdiği ancak Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanlarının söz konusu toplantıya katılmadığı belirtildi.

Toplantıya Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Kadıköy, Şişli, Kartal, Bakırköy, Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Maltepe ve Sarıyer belediye başkanları katıldı.

İmamoğlu toplantıda yaptığı konuşmada “39 belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yapıldı. Bana, 8 arkadaşımızın katılamayacağı ama diğer arkadaşlarımızın katılacağı yönünde bilgi ulaşmıştı” dedi.

İmamoğlu “Bizler, 16 milyon İstanbullunun, İstanbul'u yönetme sorumluluğu verdiği kişiler olarak bir araya gelemeyeceksek, İstanbul'un bugününü, yarınını hep birlikte konuşamayacaksak, İstanbul'u nasıl dünya kentleri arasına sokacağımızı paylaşamayacaksak, İstanbul'da insanların kucaklaşmasını birbirleriyle refah içerisinde, mutlu olmalarını nasıl sağlayacağız?'' diye konuştu.

'Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu' ile 'Bölge Koordinasyon Masaları' kurulacağını belirten İmamoğlu “İlçelerin ortak sorunlarını, birlikte yapılabilecek çalışmaları, İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki tartışmalı yetki konularını görüşeceğiz ve karşılıklı iletişim ve görev paylaşımı sağlayacağız” dedi. İstanbul'u 10 çalışma bölgesine ayıracak bir taslak öneri getirdiklerini belirten İmamoğlu “Dilerdim ki diğer belediye başkanı arkadaşlarım da burada olsunlar ve hep birlikte süreci beraber tartışalım” dedi.