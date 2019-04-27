AKP'li başkanın 66 milyonluk araziyi 41 milyona SGK'ye sattığı ortaya çıktı

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun seçimden bir ay önce Esenler Belediyesi’nin prim borçlarına karşılık 66 milyon lira değer biçilen arazisini 41 milyon liraya SGK’ye sattığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP grubunun başkan vekili olan ve yeniden Esenler Belediye Başkanı seçilen Tevfik Göksu'nun yerel seçimden sadece bir ay önce dikkat çeken bir karara imza attığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimi öncesinde son kez Şubat ayında toplanan belediye meclisinde belediyeye ait 11 dönümlük arazinin SGK'ye devredilmesi ilişkin rapor görüşüldü. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunda, Oruç Reis Mahallesi'nde Esenler Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarda “Eğitim tesisi” alanı olarak belirlenmiş 11 dönümlük arazinin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri bedeli üzerinden satın alınarak belediyenin SGK'ye olan prim borçlarına sayılması talep edildi. SGK İl Müdürlüğü, söz konusu arazinin eğitim olan imar durumunun “ticaret” olarak değiştirilmesi, asgari inşaat hakkının 2,5 olması, tapusunun sorunsuz teslim edilmesi şartı ile taşınmaza 66 milyon 561 bin 780 liralık değer biçti. Bu rakam üzerinden satışa onay veriliyorsa 45 gün içinde SGK İl Müdürlüğü'ne yazı gönderilmesi istendi.

İMAR VERMEDİ FİYAT DÜŞTÜ

Ancak belediye, SGK'nın istediği imar planı değişikliği 45 günden çok daha uzun süreceği için arazinin mevcut imar durumu ile SGK tarafından satın alınıp prim borçlarına sayılmasını istedi. SGK İl Müdürlüğü de arazinin mevcut imar durumu olan “meslek lisesi-imam hatip lisesi” haliyle arazinin bedelini 41 milyon 601 bin 112 TL olarak belirledi. Belediye de bu rakamı kabul etti. Ve belediyenin prim borçlarına karşılık arazinin SGK'ye devredilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

