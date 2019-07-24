AKP'li Başkan'dan tuhaf savunma: Evlilik tarihim de 30 Ağustos...

'30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil' sözleri nedeniyle tepki çeken AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisine yönelik eleştirilere 'benim evlilik tarihim de 30 Ağustos' sözleriyle yanıt verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos için ücretsiz toplu taşıma getirilmesi talebini "30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil" diyerek geri çevirmişti.

Bu sözleri nedeniyle eleştiri konusu olan Aktaş, kendisini evlilik tarihiyle savundu.

“Milli ve manevi değerlere olan bağlılığımı kimse ile tartışmam. Buna kimsenin hakkı yok” diyen Aktaş, 30 Ağustos tarihinin anlamına binaen evliliğini bile bu tarihte gerçekleştirdiğini öne sürerek, “Bilerek ve isteyerek anlamlı bu günde evlenmiş bir insana küfür ederek, demokrasiye katkıda bulunmuyorsunuz" diye konuştu.