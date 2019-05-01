AKP'li başkandan partisine: Tehdit, taciz çetesi...

AKP'de uzun yıllar Fethiye İlçe Başkanlığı görevini yürüten, 31 Mart seçimlerinde ise aday adayı olan Kadir Sarıhan, seçim sonrası partisine yönelik önemli ithamlarda bulundu.

AKP Fethiye İlçe Başkanlığı görevini yıllar boyunca yürüten, 31 Mart yerel seçimleri öncesi başkanlıktan istifa ederek aday adaylığını açıklayan Kadir Sarıhan, seçim sonrası partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sarıhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, bölgede AKP içinde çeteleşme ve kadrolaşma iddialarını gündeme taşıdı. Özellikle, "kurumlarda ticaret yapıp, kamu düzenini hiçe sayan iftira, tehdit, taciz gibi utanmazlıkları yapan çete kimler" paylaşımı gündem olan Sarıhan, parti içi çeteleşmenin yerel seçimleri kaybettirdiğini de belirtti.

Odatv'ye açıklamalarda bulunan Kadir Sarıhan, paylaşımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yalan dolan bir şey yok. Yaşadığımız neyse şahitleri, belgeleri ispatlarıyla bire bir onlar. Artık bardağı taşırdılar ben de bilsinler istedim. Şimdi taciz ve tehdit çetesi parti içinde olan adamlar. Yıllardır ‘sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz’ diyenler, 15 Temmuz akşamı neredeydiler? Kuruluşundan bu yana ben inandığım davam için mücadelemi ettim. Ama artık mesajlarımda da bahsettiğim gibi bardak taştı. İsyanım burada Ak Parti'yi kullanarak Ak Partili geçinenlere. Sayın Erdoğan da son yaptığı konuşmalarda da bu sinyali verdi. Konuşarak değil ama sosyal medyadan daha çok şey anlatacağım izleyin."