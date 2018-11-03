AKP'li Başkan'dan 'metroda göçük' açıklaması: Böyle şeyler oluyor...

İstanbul'da Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin Ümraniye Parseller mahallesinden geçen bölümünde meydana gelen göçüğe ilişkin AKP'li Belediye Başkanı Hasan Can'dan bir açıklama geldi.

Hasan Can, "Arzu edilmeyen bir şey ama sonuçta güzel bir hizmet yaparken, böyle arada sırada kazalı vakalar da oluyor" dedi.

Söz konusu göçükte toprak altında kalan iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN AÇIKLAMA

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada ise "Bu kazalar erken bitirme baskısı ve yetersiz denetimlerin kaçınılmaz sonucu" denildi.

Tünelde meydana gelen göçük sebebiyle inşaata ait konteynır ile sitenin güvenlik kulübesinin göçük altında kaldığı ve iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

05 Ocak 2018'de Maden Mühendisleri Odası olarak İstanbul'daki metro projelerinin durdurulmasından kaynaklı riskler ile ilgili teknik görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Açıklamamızda; 1-Yeraltında açılan bir boşluk yüzeydeki statik dengeyi yani doğanın dengesini bozmaktır, 2- Doğa bozulan bu dengeyi eski haline getirmeye çalışacaktır, 3-Doğanın bu davranışına karşı bir kuvvet oluşturmak için tünel içerisinden tahkimat (yapay güçlendirme) yapılır, 4- Bu tahkimat sayesinde tünel üzerinde oluşan gerilmeler ve yükler homojen şekilde dağıtılarak, tünelin kabul edilebilir deformasyonlar içerisinde kalması sağlanır, 5- Eğer bu tahkimat/destekleme yapılamaz ise hem tünel içi deformasyonlarda artış hem de yüzeyde deformasyonlar oluşur demiştik.

Özellikle şehir içi tünelciliğinde yüzeydeki deformasyonlar, yapılarda/binalarda yapısal hasarlara yol açabilir. Bu nedenle tünellerde geoteknik ölçümler yapılarak deformasyonlar düzenli olarak takip edilmeli ve raporlanmalıdır.

Yaşanan bu kazanın bir eksiklikten kaynaklandığı açıktır. Bu eksikliğin belirlenmesi için detaylı olay yeri incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Göçük tünel içerisinde gerçekleşmiş ve yaşanan bu göçük sebebiyle yüzeyde oluşan tasman (çökme) sebebiyle güvenlik kulübesi göçük içine kayarak iki kişi hayatını kaybetmiştir.

Kamu tarafından yapılan projelerin erken bitirilmesi yönünde yapılan baskılar ve yetersiz denetimler beraberinde bu tür kazaların yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.