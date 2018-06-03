AKP'li başkandan 'kopyala yapıştır' açıklama

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı tarafından gönderilen metinde '24 Haziran'da Adıyaman halkı, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkacaktır' ifadeleri yer aldı.

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek’in basın açıklaması olarak Çanakkale’deki yerel gazetelere gönderilen metinde “24 Haziran'da Adıyaman halkı, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkacaktır” ifadeleri yer aldı.

Çanakkale’nin yerel haber sitesi Çanakkale Memleket’te yer alan habere göre;“Seçimlerin önemini halka aktarıyoruz” başlıklı basın bülteninde AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı adına Çanakkale’deki yerel gazetelere gönderilen e-postadan kopyala-yapıştır sonrasında yapılan büyük gaf ortaya çıktı.

Basın bülteninde şu satırlar yer aldı:

“AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Ölçek; ‘Gidebildiğimiz herkese Türkiye üzerinden oynanan oyunları, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için ne demek olduğunu ve bu anlamda da 24 Haziran seçimlerinin bu millet için önemini anlatmaya çalışıyoruz’ dedi. Ölçek çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘Halkımız, haklının ve hakkın yanında yer almıştır. 24 Haziran'da Adıyaman halkı, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkacaktır. AK Parti, zihin değişimine yol açtı. Eski Türkiye'nin bütün sıkıntılarını bertaraf etti. Önü açık, hedefleri olan artık dünyada gündem belirleyen, ben varım diyen Türkiye'yi güçlü ülke haline getirdi. Türkiye artık eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Bu anlamda 24 Haziran'da çok daha büyük destekle yeni sisteme geçişi sağlamak zorundayız. 1876'dan bu yana belki yapılan en önemli seçimlerden bir tanesidir. Türkiye, ilk defa sistem değişikliğine gidecek. Bu sistem değişikliğine sağlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. İnşallah doğru bir kararla Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yanına ona uyumlu güçlü bir meclis ile girersek güçlü bir Türkiye'yi, 2023 vizyonu olan Türkiye'yi hep birlikte yakalamış oluruz’ dedi.”