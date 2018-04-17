AKP'li başkana destek: Dünya düzdür, aksini ispat eden 50 bin lira vereceğiz

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, 'Gerçek diye gösterdikleri fotoğraflar ve videolar hepsi bilgisayar ürünü. Hepsi bir görsel efektten ibaret' dedi, ispat edene 50 bin lira vereceğini söyledi. Kısa süre önce AKP Fatih Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Tolgay Demir, AKP'nin internet sitesinde “dünyanın düz olduğunu” anlatan bir makale yayımlamıştı.