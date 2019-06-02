AKP'li başkan yardımcısı: Bize oy vermezseniz din elden gider

AKP’li Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Bağcılar Yeşil Cami’de konuşarak, 'bize oy vermezseniz din elden gider' dedi.

AKP’li Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Bağcılar Yeni Mahalle Yeşil Cami’nin içinde dün kadınlara seslendi.

Konuşmasında AKP’ye oy verilmezse “dinin elden gideceğini” iddia eden Gültürk, “Büyük lokma ye, büyük söz etme. Bizim üzerimizden 28 Şubat geçti, bizi perişan etti. Ben de 28 Şubat mağduruyum. Bunlar bizim amel defterimizde şeref olarak duruyor” ifadelerini kullandı.

'CAMİDE İBADETE GELEN KADINLARA PROPAGANDA YAPILIYOR'

Cumhuriyet'in haberine göre camide yapılan propagandanın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çıray, “Din elden gidiyor. diye söze başlayan Bağcılar AKP Belediye Başkanı ile mutabıkım! Camide ibadete gelen kadınlara, kendilerini dinin koruyucusu gösterip parti propagandası yapılır hale gemişse dinimiz gerçekten elden gidebilir” dedi.