AKP'li Başkan 'reisimizin yanındayım' dedi, AKP'ye karşı seçimlere girme kararı aldı

Elazığ'ın Keban İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Fethiye Atlı, partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini açıkladı.

Elazığ'da Keban ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan BAtlı, "Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Partime kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sadece alınan karara üzüldüm. Keban'da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim. Bundan dolayı üzüldüm. Bağımsız aday olmayı vatandaşların isteği üzerine oldum. Cumartesi'den beri beni arıyorlar. Ailem ve çevrem destek olacağını söyledi. Başka partiden de teklif geldi ama kabul etmedik. Allah'ın yardımı ve Keban halkını desteği ile kazanacağız. Gönül isterdi ki yine partimden devam edeyim ama olmadı. Hemşehrilerimi kırmayarak onların kararı ile aday oldum. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.