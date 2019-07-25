AKP'li başkan bütün belediye şirketlerine kendisini başkan atadı

'30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil' sözleri tepkilere neden olan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, belediyenin tüm şirketlerine başkan olduğu ortaya çıktı. Alinur Aktaş'ın her ay 'huzur hakkı' adı altında 50 bin TL maaş aldığı da ileri sürüldü.

"30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil" sözleri ve Nâzım Hikmet, Türkan Saylan, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok'u hedef alan sözleriyle gündeme gelen AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin tüm şirketlerine başkan olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Alinur Aktaş, belediyeye bağlı BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, BUSKİ, BURBAK, BURKENT, JEOTERMAL, BESAŞ, TARIM A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Ayrıca, 31 Mart seçimlerinin ardından, şirketlerin genel kurullarında yönetim kurulu başkanı seçilen Aktaş'ın, her bir şirketten aylık beş bin TL maaş aldığı da ileri sürüldü.

ŞİRKETLER AKP'YE TESLİM EDİLMİŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin başkan vekilliğini de AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri yapıyor.

BURULAŞ Başkanvekili Bülent Kandemir, BURFAŞ Başkanvekili Gülten Doğrul ve BURKENT Başkanvekili Hüseyin Ömer Aybar, AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

BESAŞ'ta ise başkan vekili AKP'den milletvekili aday adayı olan Mustafa Bektaş, Tarım A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı ise AKP'li meclis üyesi, AKP Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu.

Başkanvekilleri ve yönetim kurulu üyelerinin de aylık 3 bin ile 10 bin lira arasında huzur haklarına sahip olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde, 38 baro başkanlığı "30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil" sözleri nedeniyle Alinur Aktaş'ı istifaya çağırmıştı.