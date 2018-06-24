AKP'li Başkan: Burada olmayanlar için de oy kullanılacak, burada benim borum öter

HDP Mardin Milletvekili adayı Dilaver İnal, AKP’nin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in sandık görevlilerini, “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter” diye tehdit ettiği aktardı.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde sandıkları teker teker gezen AKP’li Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in sandık görevlilerini tehdit ettiği aktarıldı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, söz konusu durum hakkında bilgi veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Adayı Dilaver İnal, Demir’in seçim kurallarını çiğnediğini ve “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter. Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?” diyerek sandık görevlilerini tehdit ettiğini aktardı. İlçe merkezinde bulunan Makbule Demir Ortaokulu’nda söz konusu duruma müdahale etmek için gittiğini belirten İnal, belediye başkanı Demir’in kedisine de, “Sen kimsin” diyerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi.

