'AKP'li başkan belediyeden maaş alıyor ama ne iş yaptığını bilmiyoruz'

CHP'li Bolu Belediyesi, AKP Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler'in belediyeden maaş aldığını ama ne iş yaptığının bilinmediğini açıkladı. Ne iş yaptığını bilinmeyen Arzu Güler istifa etti.

Bolu'da seçimi kazanan CHP’li Tanju Özcan, “AKP Kadın Kolları Başkanı Belediye’den maaş alıyor ama ne iş yaptığını bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Suç duyurusunda bulanacak, takipçisi olacağız, ne kadar para zimmetine geçtiyse faizi ile geri alınacak” açıklamasını yaptı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre belediyeye bağlı Boses Şirketi'nde geçici işçi kadrosunda olduğu öğrenilen AKP'li Güler, dün şirketten istifa etti. AKP'li Güler'in yakın çevresi Bolu Bakış Gazetesi'ne şu bilgiyi verdi: “Arzu başkan seçimlerden 6 ay önce kadın kolları başkanı oldu ve Bolu Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkete bağlı olarak kadrosuz işçi olarak çalışıyordu. Her partide olduğu gibi Arzu Güler de seçimlerin son 1 ayında görevinden dolayı işlerini aksatmıştı.”

AÇIKLAMALARDAN SONRA İSTİFA ETTİ

Özcan’ın açıklamasından sonra AKP’de gözler Arzu Güler’e çevrildi.

AKP'li Güler'in yakın çevresi Bolu Bakış Gazetesi'ne şu bilgiyi verdi:

“Arzu başkan seçimlerden 6 ay önce kadın kolları başkanı oldu ve Bolu Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkete bağlı olarak kadrosuz işçi olarak çalışıyordu. Her partide olduğu gibi Arzu Güler de seçimlerin son 1 ayında görevinden dolayı işlerini aksatmıştı.”