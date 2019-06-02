AKP'li bakan yardımcısı: Bir Yunan'ın İstanbul'a başkan olmasıyla ekonomi düzelmez

AKP eski Sinop milletvekili, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Yunan' iddiasını sürdürerek, 'Bir Yunan’ın İstanbul’a Başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez ayrıca' dedi.

AKP eski Sinop milletvekili, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.

Ersoy, yaptığı paylaşımlarında Sinoplu hemşerileriyle tartışmaya girerken, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için ise, “Yunanlı” ifadesini kullandı.

'BİR YUNAN'IN BAŞKAN OLMASIYLA...'

Halksesi.com’dan Mete Çağdaş’ın haberine göre, İçişleri Bakan yardımcısı Ersoy’un “Çok basit bir şey söylüyorum. Yunan gazetesi İstanbul’u bir Yunan kazandı diye manşet attığında ben o gazeteyi tanımıyorum diye yalan konuşmayı tercih edeceğine, ne alaka ben Rum çocuğu falan değilim Türkoğlu Türk’üm, diyemeyen CHP’nin adayı yerine #TopalDursununOğlu Binali Yıldırım kazansın diyorum...” şeklinde bir paylaşımda bulunması tartışma yarattı.

Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy’un paylaşımına eleştiri de bulunan Bekir Albayrak adlı bir hemşerisine ise, “Bekir Bey benim için İstanbul’u Yunan olduğu iddia edilen ve kendisinin de inkar etmediği, hatta o gazeteye röportaj verdiği halde tanımıyorum diye yalan konuşmayı tercih ederek geçiştiren birine teslim etmemek de çok önemli. İnsanların cebine müdahale gereğini bu önceliğim ortadan kaldırmaz. Bir Yunan’ın İstanbul’a Başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez ayrıca…” diye yazdı.

Esenler Belediye Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Tevfik Göksu da, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonluları "Yunan" olarak nitelemişti.

Söz konusu o paylaşımlar ise şu şekilde: