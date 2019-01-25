AKP'li anket şirketinden seçim notları

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Bir dönem AK Parti’ye çok yakın olan hâlâ da yakınlığını belli ölçüde koruyan bir araştırma şirketi sahibi ziyaretime geldi" derken, şirketin son dönem yaptığı anketleri ve ilk sonuçları köşesine taşıdı.

Altaylı'nın başlık başlık köşesine taşıdığı bazı sonuçlar şöyle:

- Ekrem İmamoğlu yarışa başladığı sırada CHP, AK Parti’nin 10 puan gerisindeydi. Bu fark birkaç hafta içinde 5 puana kadar düştü. Ancak Sarıgül’ün aday gösterilmemesi CHP’ye 1.5 ila 2 puan arasında bir kayıp getirir. Büyükşehir seçimine mal olabilir.

- Ankara’da Mansur Yavaş 5 puan önde. Mansur Bey son şansı olduğunu bilerek çok iyi çalışıyor. AK Parti ilçelerde de hata yaptı. Turgut Altınok AK Parti’nin tek avantajı.

- Adana’yı CHP alır.

- Antalya’da Muhittin Böcek önde. Menderes Türel’in şapkadan tavşan çıkarması lazım ama çok zor.

- Muğla AK Parti’ye gidecek gibi.

- Aydın’ı CHP alır.

- Eskişehir’de hocanın işi ilk kez zor. Başa baş bir durum var. AK Parti çok az önde gibi.

- Manisa’yı Cumhur ittifakı alır. Millet İttifakı Özdağ’ı aday gösterebilseydi durum değişirdi.

- Balıkesir çok başa baş. Her şey olabilir.