AKP'li aday camide sofra kurup oy istedi

Yalova'nın Kadıköy Beldesi’nde camide kahvaltı veren AKP’li aday Mehmet Şahin, camide seçim propagandasını sosyal medya hesabından yayımladı, tepki çekti.

Yalova Kadıköy Beldesi'nin belediye başkan adayı AKP'li başkan Mehmet Şahin, mahalle sakinleri ile Özden Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde kahvaltı yaptı.

Şahin, kahvaltı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı ve şu notu düştü: “Cemaat ile kahvaltı programımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın isteklerini dinledik.”

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li başkanın camide kahvaltı yapması büyük tepki çekti. Paylaşımı silen başkan, "Cami derneğinin organizasyonu" savunmasını yaptı. Şahin, konuyla ilgili “Ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik” demekle yetindi.