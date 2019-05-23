AKP'den YSK kararına ilişkin açıklama: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır

YSK'nin seçimleri AKP talimatıyla iptal ettiğini ortaya koyan gerekçeli karara ilişkin konuşan AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 'Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun AKP Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi.

​"YSK diyor ki önüme gelmeyen itiraza resen bakma yetkim yok, önüme sadece İstanbul ve iki ilçeyi AK Parti ve MHP getirdi ona baktım. 'CHP ilçelere itiraz etseydi ona da bakardım' diyor. Niye 4 pusulanın 1'i geçersiz de 3'ü geçerli diye soranlara duyurulur" diyen Özel, "YSK tam kanunsuzluktan dolayı seçimi iptal etmedi, olağanüstü itiraz ile önüne gelen talep üzerine iş bu kararı verdi. Bilen bilmeyen hocalarımızın dikkatine bu hususu sunuyorum, kararın gerekçesini iyi okusunlar" ifadesini kullandı.

Muhalefet şerhlerine sarılanların artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayandığını öne süren Özel, "Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır. Hukukçu olanlar bunu çok iyi bilir. Mecelle'de 'mevrid-i nasta ictihada mesağ yoktur' der. Sayım döküm cetveli yoksa veya kanuna aykırı ise ona dayalı tüm işlemler de geçersizdir. Bir seçimin sonucunun sağlıklı bir biçimde alınması, sayım dökümünün sağlıklı yapılması ile mümkündür. Bu da ancak sayım döküm cetveli ile tespit edilebilir" diye konuştu.