AKP'den YSK kararı sonrası ilk açıklama: Bunun altında bir şeyler arıyoruz!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin, 'Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz' dedi.

AKP'den, İstanbul'da sandıkların yeniden sayılması yönündeki talebi reddeden YSK'ya ilişkin açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Her şey bu kadar netken talebin YSK tarafından kabul edilmemesini anlamış değiliz. Hukuki yolları sonuna kadar deneyeceğiz. Seçimin sonucuna tesir edecek çok net veri var ortada. Elbette seçmen listeleri kesinleşmiştir ama burada organize bir suç var" dedi.

Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.

5 bin kişinin bu şekilde görevlendirilmiş olduğunu gördük. Diyoruz ki sandık başında bir şeyler oldu, yapılmaması gereken bir liste yapıldı, göreve verilmemesi gereken kişilere görev verildi. YSK nezdinde olağanüstü itiraz yoluna gitmiş olacağız.

51 sandığın sayılacak olması da ilginç. Şu sandıklar bunlara örnek olarak gösterilebilir demiştik. Bunlar sadece örneklendirmeydi. YSK bu örneklendirmeye bakmış ve bunlarda sayım yapalım demiş. Biz bütün sandıklarda bu örneklemeyi verseydik tüm sandıklarda mı sayım yapılacaktı. Onlar sadece örneklemeydi .Örneklemede yapılacak sayımlar hiçbir şey ifade etmez.

CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu umuyorum ki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum. Daha hiçbir şey bitmedi.



Büyükçekmece ile ilgili yeniden bir seçim olsun diye talebimizi ilettik. Bu talebin arkasından da yine olağanüstü itiraz süreci söz konusudur. Bütün İstanbul için de bu hakkımızı kulanacağız.