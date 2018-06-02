AKP'den yıllar önce kurulan havalimanı ve üniversiteleri sahiplendi: Hepsini biz yaptık

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kuruluşundan yıllar önce hizmete giren havalimanı ve üniversiteleri 'Biz yaptık' diyerek sahiplendiği ortaya çıktı. 2002 yılında iktidara gelen Erdoğan 1998'de açılan Adıyaman Havalimanı'nı, 1992'de kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni, 1987'de açılan Adnan Menderes Havalimanı'nı, 1992'de hizmete giren Muş Havalimanı'nı kendilerinin yaptığını iddia etti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün Adıyaman mitinginde yaptığı konuşmada "Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz" dedi. Ancak Adıyaman Havalimanı AKP iktidara gelmeden dört yıl önce, 1998'de hizmete girmişti.

Şehirde havalimanı 1998 yılında hizmete girdi. 2001 yılına kadar düzenli seferler devam etti. Ancak Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen tarifeli seferler 2001-2005 arasında durduruldu. 2005'ten sonra yeniden başladı. 2011 yılında ise havalimanı yeniden inşa edilmeye başlandı ve 2014'te yeniden hizmete başladı.

1992'DE KURULAN ÜNİVERSİTEYİ DE 'BİZ KURDUK' DEMİŞTİ

Öte yandan dört gün önce Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kendilerinin kurduğunu iddia etti. Erdoğan “Üniversiteyi Isparta’da kim kurdu? Biz kurduk” dedi.

Ancak Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 11 Temmuz 1992 yılında kurulmuştu.

1987'DE AÇILAN HAVALİMANINI DA 'BİZ AÇTIK' DEMİŞTİ

Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan'da düzenlediği İzmir’de mitinginde ise, “Yahu bundan 15 sene önce şu koskoca İzmir’in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı?” diye sordu ve kendi yanıtladı: “Ya biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı’nı yaptık ya.”

Ancak İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında açılmıştı.

1992'DE KURULAN MUŞ HAVALİMANINI DA SAHİPLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP'nin Muş'ta yaptığı bir mitingde, Muş'ta havalimanı yaptıklarını da iddia etmişti.

Erdoğan, "15 yıl önce Hakkari'de Muş'ta havalimanı yapılacak deseler kim inanırdı? Biz bunları yaptık. Niye yaptık? 780 bin km2’lik vatan topraklarında elimizin değmediği yer kalmayacak dedik. Kardeşlerim 79 senede 6100 km bölünmüş yol yapıldı. Biz 12 seneye 17 bin kilometre bölünmüş yol sığdırdık. O bölünmüş yollarla bölgeyi ülkenin batısına bağladık. Kardeşlerim, okullar yoktu okullar, üniversiteler yoktu üniversite inşa ettik. Türkiye’de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı" dedi.

Erdoğan'ın 'Biz açtık'dediği Muş Havalimanı'nın 1992 yılında sivil kullanıma açılmıştı.

1992 yılından beri sivil kullanıma açık olan Muş Havalimanı'na ayrıca 2000 yılında terminal binası yapılmış ve bu binanın açılışını da dönemin başbakan yardımcı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilmiş.