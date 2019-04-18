AKP'den yerel seçimlere ilişkin yeni düzenleme

AKP, yerel seçimlerin ardından yine yasal düzenleme arayışına girdi. Buna göre genel seçimlerdeki ittifak düzenlemesi yerel seçimler için de hayata geçirilecek.

AKP yerel seçimlerin ardından önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalara başladı. Bu kapsamda genel seçimler için yapılan ittifak düzenlemesinin yerel seçimler için de gündeme getirilmesi düşünülüyor. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması planlanıyor. AKP'nin MYK toplantısında ele alınan, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporda, yerel seçimlerde ittifaka yönelik kanuni bir düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde AKP kurmaylarının, MHP'li kurmaylarla birlikte ortak bir çalışma yapacağı belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, önümüzdeki dönemde yeni bir dil ve üslup geliştirmeyi hedefleyen AKP, özellikle gençleri hedef alacak ve saha çalışmalarını hızlandıracak.