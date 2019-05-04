AKP'den 'yeni parti' yorumu: Buyursun kursunlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni parti iddialarına ilişkin 'Kolay kolay yeni bir parti kurulacağını zannetmiyorum' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'den ayrılan, aralarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın da yer aldığı bazı isimlerin yeni parti kurma girişimi içinde olduğuna dair iddialarla ilgili "Kolay kolay yeni bir parti kurulacağını zannetmiyorum" açıklamasında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni kurulması planlanan partide yer alacağı iddiaları ile ilgili Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir. Herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok. Öbür türlü bir fikrim yok. Ben böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Olmayan bir şeyi ihtimaller üzerine konuşmak da doğru değildir. Abdullah Gül'ü, Kayserililer sever ki o da kendi ülkesini ve şehrini seven birisidir. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda adım atılır mı? O hususta bir fikrim olmadığı gibi ben çok zannetmediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.