AKP'den 'yeni parti' hamlesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'esameleri bile okunmayacak' dedi ama tabandan kurulacak partilere kaymaları önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlattı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; milletvekillerinin de katılımıyla küskün ve kırgın partililerin gönlünün alınması için illerde “vefa toplantıları” düzenleniyor. Bazı AKP’li kurmaylar, bu toplantıların yararının mutlaka olacağını, ancak geç bir adım olduğunu dile getirerek “Bir panik havasıyla hareket ediliyor. Daha serinkanlı bir politika izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.

'VEFA TOPLANTILARI' YAPILMAYA BAŞLANDI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarını hızlandırması AKP’de de yeni önlemlerin alınmasına yol açtı. Bunun için ilk olarak olağan kongre süreci 1 yıl erkene çekilerek, ekimde başlayacak belde, ilçe ve il kongre süreçleriyle teşkilatların diri tutulması hedefleniyor. AKP içinde yapılan değerlendirmelerde yeni partilere küskün ve kırgın partililerin geçebileceği hesabı yapılıyor. Bunun önlenmesi için de “vefa toplantıları” yapılmaya başlandı. Bu kapsamda milletvekillerinin de katılımıyla teşkilatlarda toplantılar yapılarak daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, ancak daha sonra kırılıp küserek uzaklaşan isimler yeniden kazanılmaya çalışılıyor.

'PANİK HAVASIYLA HAREKET EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Parti içinde bu toplantı ve ziyaretlerin yararlı olacağı, ancak bunun için geç kalındığı değerlendirmeleri de yapılıyor. Bazı AKP’li kurmaylar, “Bu toplantıların çok daha önce yapılması gerekiyordu. Yeni parti hazırlıkları nedeniyle bir panik havasıyla hareket edilmesi doğru değil, daha serinkanlı bir politika izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.