AKP'den yeni parti açıklaması: Ufak tefek zaaflar...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ali Babacan'ın istifasına ve yeni parti iddialarına ilişkin, 'Ufak tefek zaafları görerek yeni parti kurma teşebbüsünde olanları anlamıyorum' dedi.

Yeni parti iddialarıyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi.

ü"Son birkaç yılda bazı arkadaşlarımız bir yerlere doğru savrulmaya başladılar" diyen Özhaski, "Ufak tefek zaafları görerek yeni parti kurma teşebbüsünde olanları anlamıyorum. Ali Babacan istifa etmiş, parti kurucuları arasından ayrılmış. Basına yansıdığı kadar takip ediyoruz ve yorumlara bakıldığı zaman da yeni parti işaretleri de görünüyor gibi. Ahmet Davutoğlu için de basında benzer şeyler söyleniyor. Ben AK Parti'nin mihrabının yerinde olduğuna, mihenginin yerinde olduğuna, dosdoğru hareket ettiğine, önümüzdeki günlerde daha kuşatıcı, daha reformcu bir kimlikle önüne bakacağına ve büyük işler yapmaya devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.