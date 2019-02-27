AKP'den 'yeni parti' açıklaması

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, 'Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası… Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum' dedi.

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Özhaseki, eski AK Partili önemli isimlerinin yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili olarak “Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası… Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum. İktidar olarak kazanımları göz önüne getirin. Önceki hükümetlerden başarılı mıyız, evet. 16 yıllık AK Parti iktidarı eski iktidarlara göre başarılı. Vesayet rejimi diye lanet bir ortam vardı değil mi? Öyle bir tehlike kaldı mı? İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Recep Tayyip Erdoğan başardı bunu çözmeyi. Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim” diye konuştu.