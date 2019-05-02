AKP'den yeni hazırlık: Belediye başkanı, belediye meclisinin başkanı olamayacak

31 Mart seçimlerinde Ankara ve İstanbul'u kaybeden AKP, belediye yasalarında kapsamlı bir değişiklik yapmak için çalışmalara başladı.

31 Mart seçimlerinde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, Büyükşehir Yasası ile Belediye Yasası başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını gündemine aldı. Belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi değerlendiriliyor. AKP, 30 büyükşehirin ardından 51 ili de “bütünşehir” kapsamına almayı planlıyor. Belediyelerin borçlanmasına da süre sınırı getirilmesi hedeflenirken, uzun süreli borçlanma yerine yalnızca seçim dönemi kadar en fazla 5 yıllık borçlanma yapılabilmesi üzerinde duruluyor.

SİL BAŞTAN

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 31 Mart’ta Antalya, Ankara ve İstanbul gibi 3 büyükşehri kaybeden, birçok belediyeyi de MHP’ye kaptıran AKP, özellikle büyükşehirlerin yetkilerini yeniden gözden geçirmek istiyor. Muhalefetin elinde olan büyükşehirlerde meclis çoğunluklarının kendisinde olmasını yeterli görmeyen AKP, belediye başkanları ile belediye meclislerinin yetkilerinin sil baştan düzenlenmesi üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması da değerlendiriliyor.

Yapılacak yasal düzenlemeler kapsamında belediye başkanının, belediye meclisinin de başkanı olmasının kaldırılması, belediye meclisi başkanının kendi üyeleri arasından seçilmesi de düşünülüyor. Daha çok kırsaldan oy alan AKP, 30 büyükşehir için getirilen “bütünşehir” uygulamasının kapsamına 51 ilin dahil edilip edilmemesini de tartışıyor.

Belediyelerin büyük altyapı projeleri için borçlanmasına süre sınırı getirilmesi üzerinde duruluyor.

Öte yandan kampta bazı belediye başkanları, personel giderlerinin merkezi bütçeden karşılanmasını önerdi, ancak kabul görmedi. Erdoğan, 23 Kasım 2018 tarihinde 5 ay ertelenen bütçe kesintisinin 4 ay daha ertelenmesi için talimat verdi.