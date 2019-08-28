AKP'den yeni hamle: Eczanelerin etil alkol alımına sınırlama getirildi, yüzde 100 zam yapıldı

Son yıllarda artan şekilde evde alkollü içki yapımında kullanılan etil alkole ilişkin dikkat çeken bir düzenleme yapıldı. Eczanelerin etil alkol alımına 2 litre sınırlaması getirildi. Ayrıca sınırlamaya eş zamanlı olarak etil alkolün depodan satış fiyatına yüzde 100'ü geçen oranda zam yapıldı. Eczacılar etil alkolün özellikle kulak ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için yazılan majistral reçetelerde kullanıldığını, söz konusu reçetelerinse belirli bazı eczaneler dışında hazırlanmadığını, bu tip reçeteleri hazırlayan eczanelerin aylık etil alkol ihtiyacının 2 litreden fazla olduğunu ifade ediyor.

Eczanelerin özellikle kulak burun boğaz ve dermatoloji doktorlarının yazdığı reçeteleri hazırlamada kullandığı etil alkol alımına 2 litre sınırlaması getirildi.

NEDENİ AÇIKLANMADI

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan valiliklere gönderilen genelgeye göre, eczaneler bundan sonra depolardan ayda sadece 2 litre etil alkol alabilecek.

Söz konusu genelgede “….. ilinizde faaliyet gösteren eczaneler tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sadece ecza depolarından aylık 2 litre olarak temin edilmesi, Etil alkol satışının yapıldığı eczane bilgilerinin yazımız ekinde yer alan form doğrultusunda doldurularak her ayın ilk haftası Müdürlüğünüze gönderilmesi gerektiği hususu ecza depolarına bildirilmiştir” denilirken sınırlamaya neden gidildiği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

'İHTİYAÇ 2 LİTREDEN FAZLA'

Konu hakkında görüştüğümüz eczacılar etil alkolün özellikle kulak ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için yazılan majistral reçetelerde kullanıldığını, söz konusu reçetelerinse belirli bazı eczaneler dışında hazırlanmadığını, bu tip reçeteleri hazırlayan eczanelerin aylık etil alkol ihtiyacının 2 litreden fazla olduğunu ifade ediyor. Eczacılar getirilen sınırlama kararının hastanın ilaca ulaşımı göz önünde bulundurulmadan verildiğini düşünüyorlar ve sınırlama sonrasında hastaların bu ilaçlara ulaşmasının zorlaşacağını belirtiliyorlar.

Ayrıca sınırlamaya eş zamanlı olarak etil alkolün depodan satış fiyatına yüzde 100'ü geçen oranda zam yapıldığı fakat SGK’nın söz konusu ilaçların geri ödemesinde artış yapmadığı bildiriliyor.

EVDE İÇKİYE KARŞI HAMLE

Son yıllarda alkollü içkilere yapılan zamların ardından vatandaşların kendi içkisini üretmeye yöneldiği, iktidarın bunun önüne geçmek için çeşitli önlemler aldığı biliniyor. Söz konusu genelgede belirtilmese de yapılan düzenlemenin bu önlemlerin bir parçası olup olmadığı sorusu akıllara geliyor.