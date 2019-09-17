AKP'den yargı paketi açıklaması: İdam cezası yok

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı 'yargı reformu' paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme yer almadığını söyledi. İdam cezasını savunan Erdoğan 'Meclis'ten geçerse ben bunu onaylarım' sözlerini her fırsatta dile getiriyor.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bir süredir hazırlığı devam eden "yargı reformu" paketinin içeriği ve takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

İLK GÜNDEM YARGI PAKETİ

Ekim’de açılacak Meclis’te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı, “Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız” dedi.

Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek “Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız” diye konuştu.

'ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ'

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, “Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis’te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

‘İDAM CEZASI’ YOK

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme olmadığını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını sık sık dile getiriyordu. Erdoğan konu için son olarak “Dünya ne der demiyorum. Eğer parlamentomuz bu konu ile ilgili idam konusunda kararını verirse ben onaylarım hiç düşünmem” demişti.

‘EYLÜL SONU’ HEDEFİ

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, “13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacağını" ifade etti.