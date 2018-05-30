AKP'den vize muafiyeti açıklaması: Sona geldik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize muafiyetine ilişkin 'Artık sona geldiğimizi düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkelerine vize muafiyeti ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Artık sona geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Vize muafiyetini görüşecek AB heyeti, perşembe ve cuma günü Ankara'da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye'nin şubat ayında vize muafiyetine ilişkin sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak. Bu görüşmelerin teknik konular üzerindeki toplantılar şeklinde geçeceği öğrenildi.