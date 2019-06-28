AKP'den TRT’ye Öcalan tepkisi: Kim, nerede, nasıl...

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz' diye konuştu.

TBMM genel kurulunda dün akşam Abdullah Öcalan’ın seçim öncesi HDP’yi tarafsız kalmaya çağıran mesajı ve hakkında arama kararı bulunan kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’de konuşturulması tartışıldı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin TBMM Genel Kurulu'nda Öcalan’ın mektubuyla ilgili “TRT ile alakalı konuda bir yayıncı programlarına isim davet ederken kademe kademe herkesten izin almaz. Böylesine önemli bir konuda bence muhakkak sormalıydı. Kim, nerede, nasıl, kırmızı bültenle aranan bir kişiyle röportaj yaptı? Bunu ben de öğreneceğim, öğrenmek isterim. Nihayetinde bunun bir bedeli var. Buradan bakıldığında bu parti içinde hiç kimse bunun normal olduğunu asla iddia edemez. Olmaması gereken bir şeydir. Haber yayıncılığı bu şekilde olamaz. TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz. Belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir ama TRT bunu yapmamalıdır. Bu nedenle biz de bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

İYİP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kürdi’de Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan’la yapılan söyleşinin yayımlanmasında sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Ağıralioğlu, "TRT'de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak” dedi.